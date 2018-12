Ribeira Grande assinala Dia das Montras com animação no centro histórico

A cidade da Ribeira Grande assinala, amanhã, dia 8 de dezembro, o tradicional Dia das Montras, com um programa festivo bastante preenchido promovido pela autarquia em parceria com o comércio local. Este ano estão inscritos no concurso de montras cerca de trinta estabelecimentos comerciais.

De acordo com nota de imprensa, as atividades começam logo pela manhã, às 10h30, com a tradicional corrida de Natal, evento de caráter desportivo que vai juntar muitos dos atletas da ilha que normalmente participam nas provas organizadas pela Associação de Atletismo de São Miguel, parceira da Câmara da Ribeira Grande neste evento.

A animação de rua no centro histórico da cidade começa às 16 horas com a abertura da Aldeia de Natal, no largo Hintze Ribeiro. Decorrerá também o concurso de montras promovido pela autarquia e que volta a contar com o apoio da Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada.

A partir das 20 horas terá início o tradicional desfile da charanga dos bombeiros voluntários da Ribeira Grande acompanhada por cerca de três dezenas de viaturas que embelezam o desfile ao longo da rua Direita.

A finalizar a noite, o habitual Toque de Magia na escadaria da igreja da Conceição com a presença de vários artistas e desfile de moda, para além da atuação dos Tambomgaita no largo Hintze Ribeiro.