Ribeira Grande acolhe lançamento de livro “RED Benjamim Leandro Medeiros”

O Museu Vivo do Franciscanismo, na cidade de Ribeira Grande, em São Miguel, Açores, recebe no sábado pelas 18:00 locais (19:00 em Lisboa), a sessão de apresentação do livro “RED Benjamim Leandro Medeiros”.