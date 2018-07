Ribeira Grande acolhe a 41.ª European Juggling Convention

O evento que foi apresentado esta terça feira, no Teatro Ribeiragrandense, contou com a presença do presidente da Câmara da Ribeira Grande, Alexandre Gaudêncio, que desde a primeira hora acreditou na vinda deste arrojado projeto para o concelho.



“Há dois anos atrás, quando o Frederico O’Neill nos apresentou o projeto, não hesitamos em apoiá-lo, cientes de que seria um evento diferenciador para a cidade e para o concelho. A candidatura saiu vencedora e só podemos estar satisfeitos por estarmos a sensivelmente três semanas da realização de um evento que vai trazer malabaristas de todo o mundo à Ribeira Grande”, recordou Alexandre Gaudêncio, citado em nota de imprensa.



O autarca não escondeu o orgulho pelo facto de “a Ribeira Grande ser a porta de entrada deste evento em Portugal”, destacando tratar-se de uma “oportunidade única para promovermos a cidade e o concelho através de um evento que, normalmente, só se realiza uma vez em cada cidade e que nunca se realizou no nosso país.”



A vontade da associação 9 Circos em trazer para os Açores a European Juggling Convention mereceu o apoio da autarquia da Ribeira Grande e da Associação Agrícola de São Miguel, reunindo-se condições para que a candidatura apresentada fosse aprovada com dois anos de antecedência.



“A Ribeira Grande vai ser o ponto de encontro de milhares de malabaristas – profissionais e amadores – que correm o mundo para marcarem presença nesta convenção”, destacou ainda Alexandre Gaudêncio.



A 41.ª European Juggling Convention decorrerá nos terrenos e pavilhão da Associação Agrícola de São Miguel, altura em que estão previstas atuações diárias complementadas por espetáculos da dança e música. Um dos pontos altos será o desfile dos malabaristas pelo centro histórico da cidade da Ribeira Grande ao longo do qual cada um executará a sua arte, refere ainda a nota.