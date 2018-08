Ribeira Chã recebe primeira sessão do Festival Inspiral

A freguesia da Ribeira Chã, no concelho de Lagoa, recebe amanhã, (1 de setembro), a primeira sessão cultural do Festival Inspiral, evento pioneiro nos Açores, cujo objetivo é chegar a todas as freguesias do concelho lagoense. De acordo com nota, o Quintal Etnográfico da Ribeira Chã será, assim, o primeiro palco deste evento, a decorrer pelas 21 horas e conta com as atuações de Sara Cruz e Valter Lobo.

Esta será uma oportunidade única para conhecer o Quintal Etnográfico da Ribeira Chã, que conta com várias unidades museológicas como a Casa Agrícola, Adega Regional, Casa dos Presépios e uma secção de Plantas Medicinais em pleno cultivo, acrescenta a nota.







Aliado à componente musical e cultural, quem se deslocar à Ribeira Chã, poderá apreciar a diversa oferta de produtos locais típicos, que são autênticas iguarias gastronómicas, nomeadamente as malassadas, os biscoitos, o bolo típico de banana e chá de poejo, onde estará presente a Cooperativa Celeiro da Terra com os seus biscoitos e licores.





O Inspiral vai decorrer este ano e em 2019, sendo que para este ano de 2018, estão agendadas e para dia 6 de outubro, no Cineteatro Lagoense Francisco DAmaral Almeida, no Rosário, o espetáculo de Nathan Ball, oriundo do Reino Unido. No dia 3 de novembro, Luís Alberto Bettencourt irá atuar no Centro Cultural da Caloura, em Água de Pau, e o internacional Adam Barnes marcará a sua presença no Inspiral, no dia 1 de dezembro, na igreja do Convento dos Franciscanos, em Santa Cruz.





Para o ano de 2019, estão previstas mais cinco sessões de concertos no âmbito do Inspiral que serão devidamente anunciadas, refere a autarquia.