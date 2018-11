Revistas medidas de coação para médico detido no caso Asclépio

Nesta edição, é publicada ainda uma reportagem nas Calhetas, do concelho da Ribeira Grande, onde ontem uma derrocada provocou um susto entre os moradores da rua do Porto, e ainda sobre o Taste Azores, no centro comercial Colombo, em Lisboa.

A entrega de seis novas ambulâncias a quatro corporações de bombeiros de São Miguel e a participação de um engenheiro dos Açores num projeto da NASA são outras das notícias que os leitores poderão encontrar no jornal de hoje, onde o Desporto destaca na primeira página o apelo do Santa Clara para que se dê mais condições ao estádio de São Miguel e ainda a participação no Lotus Rallye de Rodrigues com um Skoda Fabia R5.