Revista 100 Maiores Empresas dos Açores 2017 lançada esta segunda-feira

A revista 100 Maiores Empresa dos Açores revela as maiores e melhores empresas regionais do ano de 2017, sendo este ano dedicada ao setor da Agricultura, com vários artigos de agentes e especialistas do setor, que abordam temas como o associativismo, o financiamento, a diversificação e a realidade agrícola em várias ilhas dos Açores.



Na cerimónia de lançamento da revista 100 Maiores Empresas dos Açores 2017, vão ser distinguidas a Maior Empresa e as 10 Melhores Empresas dos Açores e serão atribuídas as distinções relativas ao Gestor do Ano de 2017, ao Melhor Projeto de Investimento, ao Prémio Empreendedorismo e ao Prémio Carreira.







As distinções relativas ao Gestor do Ano, ao Melhor Projeto de Investimento, ao Prémio Empreendedorismo e ao Prémio Carreira são atribuídas por um júri de oito membros de reconhecido mérito, presidido por Álvaro Dâmaso e do qual fazem também parte Mário Fortuna, Luís Anselmo, António Soares Marinho, Paulo Gil André, José Luís Amaral, Ana Isabel Moniz e Teresa Tiago.







Iniciada há 33 anos, a revista 100 Maiores Empresas dos Açores é uma publicação anual da Açormedia, distribuída juntamente com o jornal Açoriano Oriental.

A publicação da revista 100 Maiores Empresas dos Açores é realizada pela Açormedia, em conjunto com a Informa D&B e a Baker Tilly, e pretende - através de uma metodologia rigorosa de recolha e análise de dados - destacar as maiores empresas em volume de negócios e as melhores em termos de desempenho.