"Revisão do sistema eleitoral divide partidos" é a manchete do Açoriano Oriental deste sábado.

Nesta edição, em entrevista, Gui Menezes, secretário regional do Mar, Ciência e Tecnologia, faz balanço da conferência internacional “Governança dos Oceanos em Regiões Arquipelágicas”



"Adiada abertura do Centro de Reabilitação Juvenil" e "Furacão Lorenzo vitimou 700 cagarros no Pico e Faial" são outros destaques edição.