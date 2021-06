Reunião do CESA será por videoconferência

Inicialmente prevista para ter lugar no Teatro Micaelense, o formato da reunião foi alterado, devido “à evolução da situação epidemiológica na ilha de São Miguel” e será realizada por “videoconferência, presidida a partir das instalações do CESA em Ponta Delgada”, explica comunicado do CESA.





A nota acrescenta que a ordem de trabalhos irá manter-se, ou seja, irão tomar posse aos novos membros do CESA, bem como irão ser designados os “vice-presidentes do Conselho e as três personalidades de reconhecido mérito nas áreas de competência do Conselho e ainda irá se proceder à audição do plenário sobre a nomeação do secretário-geral do CESA”.





Com este ato estarão criadas as condições para que, “na próxima reunião plenária, possam ser constituídas as Comissões Especializadas Permanentes, por forma que a Comissão Coordenadora do CESA entre em funcionamento”.