Retoma do futebol em Portugal decidida nos próximos dias

À saída do encontro com António Costa e os presidentes da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença, bem como os presidentes de FC Porto, Benfica e Sporting, Gomes garantiu que a decisão será analisada "entre técnicos da FPF, com a Liga e as autoridades de saúde".

A postura final poderá ser anunciada na quinta-feira, avançou, pelo primeiro-ministro, quando este revelar ao país "um conjunto de medidas para diminuir o confinamento", mas apenas "se os trabalhos com a Direção-Geral da Saúde" conduzirem os técnicos de saúde, liderados por Adalberto Campos Fernandes, a uma "posição definitiva".

A possibilidade de usar menos estádios, e fazê-lo numa localização geográfica mais confinada, "enquadra-se na avaliação do risco", explicou Fernando Gomes em São Bento, e na tentativa de aferir "a prudência da retoma".