Resultado operacional da CUF sobe para 43,2 ME no 1.º semestre

“O grupo CUF obteve um resultado operacional consolidado de 43,2 milhões de euros no primeiro semestre de 2023, superando o do período homólogo em 12,3 milhões de euros”, indicou, em comunicado.

Entre janeiro e junho, os rendimentos operacionais do grupo fixaram-se em 377,8 milhões de euros, mais 20,5% do que no período homólogo.

Já os gastos operacionais atingiram 309,5 milhões de euros, acima dos 259,9 milhões de euros registados na primeira metade de 2022.

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) situou-se em 68,3 milhões de euros, um ganho de 27%.

No primeiro semestre, o investimento efetuado na rede CUF ascendeu a 76 milhões de euros.

Destaca-se também, no período em análise, a evolução da atividade assistencial, no que se refere às consultas (13,8%), cirurgias (13%), serviços de urgência (16,4%) e internamento (18,4%).

“A melhoria dos resultados consolidados da CUF no primeiro semestre de 2023, explica-se pelo crescimento generalizado da sua atividade assistencial, que permitiu incrementar os proveitos operacionais e diluir os custos fixos, e, em simultâneo, por uma gestão rigorosa dos custos operacionais, nomeadamente ao nível dos fornecimentos e serviços externos e das áreas centrais. Em conjugação com esta melhoria dos resultados, a CUF reforçou o investimento nos seus recursos humanos, com uma valorização significativa da componente salarial”, apontou.

Em 2022, o grupo CUF teve um lucro consolidado de 34,5 milhões de euros, em linha com os 34,7 milhões de 2021.