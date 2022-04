Restrições reforçadas para os não vacinados em Itália

Apenas as pessoas recentemente recuperadas de infeção estão isentas dessa obrigação, que representa um maior aperto das restrições impostas aos não vacinadas face ao aumento dos contágios, sendo que na semana passada o país tornou a inoculação obrigatória para as pessoas com mais de 50 anos.

As escolas abriram para o novo período, por decisão do governo, apesar dos apelos dos diretores das escolas e do sindicato dos médicos para que o regresso às aulas fosse adiado por pelo menos 15 dias.

O virologista Massimo Galli, do hospital Sacco de Milão, descreveu o regresso às salas de aulas como “imprudente e injustificado”, enquanto o perito de saúde pública Walter Ricciardi qualificou a situação como “explosiva”.