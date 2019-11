Restaurantes de São Miguel promovem menu especial Marca Açores

Restaurantes da ilha de São Miguel vão desenvolver a partir da próxima semana um menu especial Marca Açores, a um “preço acessível”, numa iniciativa do Governo Regional e da Câmara do Comércio e Indústria dos Açores (CCIA).

A iniciativa da Vice-Presidência do Governo dos Açores, desenvolvida pela Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores, em parceria com a CCIA, decorre nas próximas cinco semanas, através de cinco restaurantes certificados com o Selo Marca Açores.

Segundo uma nota de imprensa, pretende-se com esta iniciativa “dinamizar e promover as empresas detentoras de produtos e serviços com selo Marca Açores no âmbito do projeto Mercado dos Açores”, bem como “valorizar a produção local” e “fomentar a comercialização dos produtos e serviços dos Açores”.

Além de uma “nova experiência gastronómica”, os visitantes dos restaurantes são convidados a avaliarem os diferentes menus, que estarão disponíveis semanalmente em cada um dos estabelecimentos aderentes.

Para o Governo dos Açores, esta é uma forma de dar continuidade à estratégia Marca Açores, “reforçando a competitividade das empresas regionais, promovendo a imediata e simples identificação dos produtos e estabelecimentos com o selo Marca Açores”.

Pretende-se ainda “estimular por essa via a preferência do consumidor” e “contribuir assim para uma maior progressão das empresas açorianas na cadeia de valor, o que se traduz na geração de mais riqueza e emprego em todo o arquipélago”.

A Marca Açores, que abarca cerca de 200 empresas, faz cinco anos em janeiro e pretende continuar a valorizar os produtos e serviços da região, estando previstas algumas iniciativas e novas abordagens junto das companhias.

Impulsionada pelo executivo regional, pretende assumir-se como uma marca global de referência e uma marca territorial que identifique a oferta dos Açores, quer ao nível da promoção turística, quer ao nível da divulgação dos seus produtos e serviços.

A natureza, o elevado valor ambiental do arquipélago e a diversidade e exclusividade natural são elementos que a marca tem promovido.