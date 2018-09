Residentes autorizados a regressar a casa após explosões na zona de Boston

As mais lidas

O fornecimento de eletricidade foi retomado em quase todas as casas, mas o de gás vai continuar cortado até que a investigação esteja concluída.

Segundo o governador do Massachusetts, Charlie Baker, foram feitas inspeções a mais de 5.000 residências em Lawrence, Andover e North Andover.

Os residentes de três localidades a norte de Boston abaladas na quinta-feira por explosões e incêndios causados por excesso de pressão do gás canalizado foram hoje autorizados a regressar às suas casas.

