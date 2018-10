Resgate de tripulante da embarcação "Fascínios do Mar"

A Marinha, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada, em articulação com o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento das Lajes e com o Centro de Orientação de Doentes Urgentes Mar, coordenou, na segunda-feira, uma operação de evacuação médica de um tripulante masculino, de 27 anos de e nacionalidade indonésia, diagnosticado com traumatismo crânio-encefálico e torácico, a bordo da embarcação de pesca “Fascínos do Mar”, com bandeira portuguesa, a cerca de 267 milhas (494Km) a nordeste da Ilha Terceira.