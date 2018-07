Resgatado tripulante de veleiro que participa na regata “Les Sables – Les Açores – Les Sables 2018”

<A Marinha, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada, em articulação com o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento das Lajes, resgatou, na segunda-feira, o único tripulante do veleiro, “LEOPARD GV", de nacionalidade francesa, que partiu o mastro, no decorrer da regata “Les Sables – Les Açores – Les Sables 2018”.