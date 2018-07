Resgate de tripulante de veleiro com incêncio a bordo

Através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada, em articulação com o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento das Lajes, a Marinha Portuguesa, coordenou na última madrugada uma operação de salvamento do único tripulante do veleiro “Air Caress”, de nacionalidade francesa, que sofreu um incêndio a bordo.





Segundo comunicado, o alerta foi enviado pelo veleiro através da ativação da sua rádio baliza (EPIRB), numa altura em que embarcação encontrava-se a navegar a cerca de 165 milhas náuticas (aproximadamente 305Km) a nordeste da ilha de São Miguel.





Na operação foi empenhado o navio mercante “Drawsko” que se encontrava a navegar a cerca de 20 milhas náuticas do veleiro, foi ativada uma aeronave da Força Aérea Portuguesa C295 e a corveta da Marinha João Roby. Chegado ao local o navio mercante confirmou a existência de um incêndio a bordo do veleiro e procedeu à recolha do único tripulante que se encontrava na balsa salva-vidas.





Acrescenta o comunicado que a corveta seguiu para o local das operações para efetuar a recolha do velejador, estando previsto atracar no Funchal durante a tarde de quinta-feira. Foi confirmado posteriormente que o tripulante do veleiro não necessitava de cuidados médicos.