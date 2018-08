Reserva Federal admite subida de juros se economia dos EUA continuar forte

As mais lidas

Powell afirmou que essa abordagem gradual é a mais sábia política da Fed ao tentar navegar entre os riscos de elevar as taxas rapidamente e de "encurtar desnecessariamente a expansão" e ir devagar demais, arriscando uma economia superaquecida.

Na conferência anual de banqueiros centrais em Jackson Hole, Wyoming, o presidente do Fed disse que o banco central reconhece que o caminho da inflação é tão incerto que necessita de encontrar um equilíbrio entre apoiar o crescimento e ser restritivo, avança a Associated Press.

O presidente da Reserva Federal norte-americana (Fed), Jerome Powell, indicou este sábado que o banco central deverá continuar a aumentar as taxas de juro, caso o crescimento económico dos Estados Unidos se mantenha forte.

