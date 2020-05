Requalificado acesso à Casa Mortuária da ilha do Faial

A autarquia da Horta, em articulação com o Hospital da Horta, o Serviço Florestal do Faial e o Serviço de Ilha da Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas, concluiu, na passada semana, a requalificação do arruamento de acesso à Casa Mortuária, na Estrada Príncipe Alberto do Mónaco.

Segundo nota, a intervenção contribuiu para uma melhoria da acessibilidade àquele local e para a segurança dos próprios automobilistas que no acesso à unidade hospital recorrem às áreas de estacionamento ali existentes.



Por outro lado, a intervenção visou facilitar, igualmente, a circulação automóvel nas entradas e saídas das zonas de estacionamento interno do Hospital da Horta, o acesso à Casa Mortuária e à Área de Autópsia Médico-legal.