Requalificação da rua madre Teresa d’Anunciada é mais-valia para a Ribeira Seca

Está concluída a empreitada de requalificação do saneamento básico e pavimentos da rua madre Teresa d’Anunciada, na freguesia da Ribeira Seca, obra orçada em cerca de 260 mil euros, investimento que é uma mais-valia para a localidade.

Segundo refere comunicado de imprensa, a Câmara da Ribeira Grande mantém assim o propósito de trabalhar no sentido de melhorar a rede viária no concelho procedendo a diversas obras que permitem elevar a qualidade de vida dos munícipes, oferecendo-lhes mais conforto na utilização das mesmas no dia-a-dia.





O presidente da autarquia, Alexandre Gaudêncio, acompanhou os trabalhos e assinalou a conclusão da empreitada com uma visita à rua madre Teresa d’Anunciada, onde relevou a importância da obra para as pessoas.





“Este é mais um investimento camarário a pensar na qualidade de vida das pessoas e não posso deixar de registar a celeridade que foi colocada pelo empreiteiro no sentido de minimizar ao máximo os constrangimentos que uma obra desta envergadura sempre provoca no dia-a-dia das pessoas”, referiu, citado na nota.







Os trabalhos incluíram a execução da nova rede de água (condutas adutoras, distribuidoras e rede de incêndio), execução das redes de drenagem pluvial e doméstica, construção de passeios/rampas e pavimentação das vias, bem como a instalação da sinalização vertical e marcas rodoviárias.