Requalificação da Praça de Nossa Senhora do Rosário quase a arrancar

Segundo informa nota da CML, as obras na Praça de Nossa Senhora do Rosário visam sobretudo a sua conservação e manutenção, de modo a conferir-lhe um aspeto clássico e nela evidenciar uma envolvente urbana e histórica. As últimas intervenções realizadas nesta praça aconteceram na década de 90, sendo que as próximas, com um prazo de execução de seis meses, consistirão no reforço da marcação dos limites do espaço de permanência das pessoas em relação à circulação automóvel, a Nascente e Sul, com o prolongamento dos passeios das Ruas João Mota Amaral e 25 de Abril.

Por outro lado, e de acordo com a mesma fonte, o estacionamento de apoio à igreja de Nossa Senhora do Rosário, incluindo o de pessoas com mobilidade condicionada, será promovido e disciplinado, e os espaços de permanência dos pisos que se verificaram ser inadequados ao uso pedonal e os pisos históricos de permanência serão substituídos.

Por outro lado, o quiosque que servia para o Gabinete de Apoio ao Munícipe será removido, por forma a ser criada uma área de esplanada para os estabelecimentos comerciais vizinhos e será colocada uma estrutura de ensombramento, pérgola, sobre a área de lazer existente, onde o respetivo mobiliário, desde logo, mesas e cadeiras serão renovadas e colocadas de modo mais regrado.

Já o mobiliário urbano, bancos e luminárias, serão substituídos por outros, de estilo tradicional, mais adequados à área histórica, sendo que a zona do palco, já existente, será igualmente melhorada.