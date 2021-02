Republicanos propõem a Biden plano alternativo para recuperação da economia

Perante a recessão económica causada pela pandemia de covid-19, a nova administração democrática quer aprovar rapidamente a sua lei, mas os republicanos opõem-se fortemente à verba proposta, considerando-a demasiado elevada e que terá consequências graves ao nível da dívida e do défice orçamental dos Estados Unidos da América.

De acordo com o jornal Washington Post, a alternativa republicana equivale a cerca de 600 mil milhões de dólares, sensivelmente um terço do montante previsto no plano do novo Presidente norte-americano.

Os pormenores deste plano serão divulgados na segunda-feira, segundo os autores da proposta, que também solicitaram uma reunião com Joe Biden.

Paralelamente, os republicanos querem também uma votação separada sobre a duplicação do salário mínimo federal, atualmente valorizado em 7,25 dólares por hora, uma provisão que está incluída no plano económico de Joe Biden.

"Recebemos a carta e iremos certamente revê-la ainda hoje", afirmou o conselheiro económico da Casa Branca, Brian Deese, à CNN, assegurando que o Presidente estaria “aberto a ideias” e à discussão de propostas.

As medidas contidas no novo plano incluem ‘vouchers’ familiares, fundos para reabrir escolas, dinheiro para acelerar testes e vacinas, dinheiro para pequenas empresas e aumento da ajuda alimentar.

As medidas contidas no novo plano devem responder à emergência, antes de planos de investimento para promover o crescimento económico.

Contudo, o conselheiro do Presidente americano deixou transparecer que a prioridade é a aprovação imediata do seu plano, face à situação de vulnerabilidade dos cidadãos mais pobres no atual contexto pandémico.

Os democratas detêm uma maioria segura no Congresso, mas mínima no Senado, onde o empate de 50 senadores deixará - sempre que for necessário - o voto decisivo para a vice-Presidente Kamala Harris, que preside ao Senado por inerência de funções.

Em março de 2020, o Congresso aprovou um plano de emergência de 2,1 triliões de dólares para lidar com o choque económico causado pelo covid-19.

O pacote de estímulos de emergência à economia acabou por expirar e só no final de dezembro surgiu um novo pacote de 900 mil milhões de dólares.

A crise da covid-19 fez com que o Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA se contraísse em 3,5% em comparação com 2019, a pior recessão desde 1946, acentuando as desigualdades sociais.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.219.793 mortos resultantes de mais de 102,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.