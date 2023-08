República e Portos dos Açores já articulam verbas do furacão Lorenzo

Os deputados do Partido Socialista dos Açores à Assembleia da República lamentam que José Manuel Bolieiro tenha, aquando da sua visita ao Porto de Ponta Delgada, optado por “omitir” que as verbas relativas ao furacão Lorenzo, provenientes da República, “já estão a ser articuladas entre o respetivo departamento nacional e a Portos dos Açores”.

De acordo com a informação enviada às redações, para Francisco César, ocultar este facto “só pode significar da parte do Presidente do Governo ou um total desconhecimento, ou um ato de propaganda política contra o governo de António Costa”.

“Ficámos a saber, no dia seguinte à visita do Presidente do Governo Regional ao Porto de Ponta Delgada, que afinal as verbas relativas ao furacão Lorenzo provenientes da República (referentes a Fundos Comunitários, as restantes estão pagas) já estão a ser articuladas entre o departamento nacional respetivo e a empresa Portos dos Açores, para o lançamento do aviso de fundos comunitários”, refere o deputado socialista.

Assim, os deputados do PS na Assembleia da República lamentam que José Manuel Bolieiro tenha aproveitado esta oportunidade “para disfarçar as falhas do seu governo”, atacando a República.

Os deputados relembram que o Governo da República, no âmbito dos prejuízos resultantes do furacão Lorenzo, fixou a atribuição dos apoios financeiros à cobertura dos danos e prejuízos em 85%, até ao limite máximo de apoio de 198 milhões de euros, sendo que a alocação dos valores e respetivo repartimento feito por diferentes programas.

“Desse montante, 168,3 milhões de euros são reservados ao Programa Ação Climática e Sustentabilidade (PACS) do Portugal 2030; 8,2 milhões do Fundo de Solidariedade da União Europeia, cuja candidatura foi apresentada pelo Ministério do Planeamento em novembro de 2019, tendo o Relatório Final sido enviado à Comissão Europeia em julho de 2022, com a total absorção da verba e cerca de 21,5 milhões de euros provenientes do Orçamento do Estado, dos quais 20 milhões de euros transferidos, em 2019 a título de adiantamento, e os restantes 1,48 milhões no final de 2021”, assegurou.

Após a resposta do Gabinete da Ministra da Presidência a um requerimento apresentado pelos deputados do PS/Açores à Assembleia da República, Francisco César referiu que, relativamente ao montante programado no PACS do Portugal 2030, e o seu respetivo processamento, “a Autoridade de Gestão do referido programa já se encontra a desenvolver um trabalho em estreita articulação com a Administração dos Portos dos Açores no sentido de avançar o processo nos termos fixados pelo modelo de governação do Portugal 2030”.

Avança ainda que, “com a resposta dada ao Requerimento dos deputados do PS/Açores na Assembleia da República, ficamos a saber a verdade”.