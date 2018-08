Representantes locais manifestam-se contra a supremacia branca em Charlottesville

As mais lidas

Durante a concentração, que durou cerca de hora e meia, foram entoados cânticos nos quais se ouvia “as velhas leis de Jim Crow, as novas leis de Jim Crow e este sistema racista têm de acabar”, numa referência ao sistema de segregação racial que esteve em vigor entre 1876 e 1965.

Gathers falava para 300 pessoas que estavam concentradas num dos parques mais emblemáticos da cidade, o Parque Washington, tendo solicitado às autoridades locais apoio financeiro para os feridos do ataque de 12 de agosto de 2017.

"Por favor, recordem o legado deixado por Heather. Os nazis continuam por aqui, mas agora vestidos com fatos e gravatas e não capuzes como os Ku Klux Klan [organização racista KKK]. Temos de contra-atacar”, afirmou Don Gahtersa, membro da comissão encarregada de rever os procedimentos do Departamento de Polícia de Charlottesville.

Há um ano, a manifestação de Charlottesville para protestar contra a retirada da estátua do general confederado Robert E. Lee acabou em confrontos entre supremacistas brancos e manifestantes contra o racismo.

Vários representantes locais recordaram hoje em Charlottesville, na Virgínia (Estados Unidos da América), as vítimas da marcha contra a supremacia da raça branca que invadiu as ruas da cidade faz hoje um ano, provocando três mortos.

