Representante da República para a Madeira em quarentena após reunião com Marcelo

Ireneu Barreto viajou no Falcon da Força Aérea, juntamente com o homólogo açoriano, Pedro Catarino, depois da convocatória de Marcelo Rebelo de Sousa, na sexta-feira, para uma reunião presencial relacionada com a declaração de estado de emergência face à pandemia de covid-19.

O representante da República para a Madeira obedece, agora, à quarentena obrigatória de 14 dias decretada pelo Governo Regional para todas as pessoas que cheguem à região, permanecendo no Palácio de São Lourenço, a residência oficial, no Funchal.

O gabinete de Ireneu Barreto indicou, por outro lado, que durante o dia de hoje será emitido um comunicado com informações sobre o teor da reunião com o Presidente da República.

As autoridades de saúde da Madeira atualizaram na sexta-feira o número de casos positivos de covid-19 no arquipélago para sete, indicando que "todos estão estáveis" e têm ligação epidemiológica a áreas com transmissão local desta doença, nomeadamente Países Baixos, Emirados Árabes Unidos (Dubai), Reino Unido e região de Lisboa e Vale do Tejo.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, infetou mais de 265 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 11.100 morreram.

Em Portugal, registam-se 1.280 casos confirmados de infeção e 12 mortos.