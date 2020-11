Representante da República diz que não se reuniu com André Ventura

"Os contactos que o representante da República teve com o Chega foram exclusivamente com elementos da sua estrutura regional, nunca tendo tido qualquer contacto ou recebido qualquer comunicação da estrutura nacional daquele partido", indica em nota o gabinete do Representante da República, Pedro Catarino.

A Comissão Permanente do PS deu eco na terça-feira que tinha sido tornada pública "num jornal nacional" - o Público - uma carta entregue pelo presidente do Chega, André Ventura, ao representante da República nos Açores, Pedro Catarino, o que este nega.

O acordo parlamentar firmado entre o PSD e o Chega para a viabilização do próximo executivo açoriano tem sido notícia nos últimos dias.

O representante da República no arquipélago, Pedro Catarino, indigitou no sábado o líder do PSD/Açores, José Manuel Bolieiro, presidente do Governo Regional, na sequência das eleições de 25 de outubro, justificando a decisão com o facto de a coligação PSD/CDS-PP/PPM (26 deputados) ter o apoio parlamentar do Chega (dois deputados) e do Iniciativa Liberal (um deputado), garantindo assim maioria absoluta no hemiciclo regional, com 29 dos 57 lugares.

O PS venceu as eleições legislativas regionais, no dia 25 de outubro, mas perdeu a maioria absoluta, que detinha há 20 anos, elegendo 25 deputados.

A instalação da Assembleia Legislativa está marcada para 16 de novembro.

Depois da tomada de posse do governo, que deverá acontecer até final de novembro, o programa do executivo terá de ser entregue na Assembleia Legislativa em 10 dias.

José Manuel Bolieiro, presidente indigitado, já declarou que irá divulgar oportunamente os acordos firmados para a viabilização do executivo.