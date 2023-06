Reposta circulação na estrada da Ribeira Quente

Numa medida articulada entre aquela secretaria regional, a Secretaria Regional da Saúde e Desporto e o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, a reposição da circulação decorre da "evolução do estado do tempo nas últimas 24 horas, do levantamento do Alerta Amarelo para precipitação e dos trabalhos de avaliação e limpeza, é possível retomar a utilização da via", segundo nota publicada no site oficial do Governo Regional dos Açores.

No entanto, o executivo apela à prudência dos condutores, bem como ao respeito da sinalização e indicações dos operacionais no terreno, pois ainda persistem no local vários materiais e detritos na via.

"Dadas as circunstâncias, perspetivam-se que possam ocorrer algumas limitações e condicionamentos adicionais ao trânsito, em particular de não residentes, nas próximas semanas, pelo que se solicita atenção para eventuais novos comunicados e informações", acrescenta a nota.

Os trabalhos de limpeza, desobstrução e segurança da via vão continuar para "assegurar a normalização da circulação tão depressa quanto o possível".