Remuneração bruta total média foi de 1503 euros

Segundo o destaque relativo à Remuneração Mensal Média por Trabalhador, no setor institucional das Administrações Públicas (AP) observou-se um aumento homólogo da remuneração total média de 9,7%, passando de 1.771 euros em junho de 2022 para 1.943 euros em junho de 2023.

Enquanto no setor privado, a remuneração total média registou uma variação homóloga positiva (+7,6%), passando de 1.290 euros em junho de 2022 para 1.387 euros um ano depois.

Refira-se que a remuneração bruta regular mensal média por trabalhador exclui, entre outras componentes salariais, os subsídios de férias e de Natal, pelo que tem um comportamento menos sazonal.

O gabinete de estatística regional acrescenta ainda que descontando a inflação, medida pela variação do Índice de Preços no Consumidor (IPC), que foi de 3,39% em junho de 2023 (para Portugal), as remunerações analisadas (total, regular e base) registaram variações homólogas reais de 3,3%.

Por atividade económica, em julho, a remuneração bruta total variou entre 929 euros nas Atividades administrativas e de serviços de apoio e 3.121 euros nas atividades de Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio, variando homologamente +10,0% e +11,9%, respetivamente.

Já por por dimensão das entidades, em junho, a remuneração bruta total variou entre 891 euros nas entidades com 1 a 4 trabalhadores e 2.192 euros nas empresas com 500 e mais trabalhadores. Acrescenta ainda que a maior variação homóloga se verificou nas entidades com 250 a 499 trabalhadores (+10,3%).