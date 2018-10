Remodelação faz parte do “respirar natural da democracia”

As mais lidas

Marcelo Rebelo de Sousa deu hoje posse aos novos ministros da Defesa, da Economia, da Saúde e da Cultura, numa cerimónia na Sala dos Embaixadores do Palácio de Belém, em Lisboa.

“As instituições continuam, as pessoas passam. Faz parte da lógica das coisas a renovação que uma remodelação implica”, disse aos jornalistas em Oliveira de Frades, durante uma visita às instalações da empresa TOSCCA, que há um ano foi atingida pelos incêndios.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou esta segunda-feira que a remodelação do Governo faz parte do “respirar natural da democracia”.

