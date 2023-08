Relatório indica que munícipes estão “muito satisfeitos” com a câmara

“Segundo o relatório, regista-se inclusivamente um ligeiro aumento no que se refere ao índice global de satisfação que, dentro de uma escala de 1 a 5, veio evidenciar um nível de satisfação de 4,9, mais uma décima do que o valor registado em 2021 (4,8). E também os índices relativos à satisfação com o atendimento e desempenho dos vários serviços camarários em 2022, deram os cidadãos como ‘muito satisfeitos’, mantendo o expressivo valor de 4,8 verificado no relatório do ano anterior”, adianta a autarquia em comunicado.

A realização dos inquéritos decorreu entre janeiro e dezembro de 2022, tendo os documentos sido disponibilizados nas lojas dos munícipes, serviços de Ação Social, Arquivo Municipal, Centro de Recolha Oficial, instalações do cemitério, Polícia Municipal, Biblioteca Municipal Ernesto do Canto, Museu Hebraico Sahir Hassamaim (Sinagoga), Centro Natália Correia, Centro Municipal de Cultura, Casa Museu José da Costa Franco, Centro Cultural dos Fenais da Luz e Centro Cultural de Santo António.