"Relatório do Grupo de Trabalho para a nova rede de cabos submarinos entregue até ao final do mês"

Frederico Sousa, que falava no final da sétima reunião deste grupo, que analisa o processo de substituição dos equipamentos CAM, adiantou que nestas reuniões, "o Grupo de Trabalho assistiu a apresentações por parte de diversas empresas e organismos, promovendo o enriquecimento do conhecimento e a discussão no seio do grupo, no sentido de se equacionar um conjunto de recomendações com base numa solução equilibrada e estratégica para os interesses de Portugal e das suas Regiões Autónomas, e que será refletido no relatório do Grupo de Trabalho coordenado pela ANACOM”, disse citado em nota do executivo.





Neste sentido, o diretor regional destacou a recomendação de que a nova rede de cabos submarinos, que assegurará as comunicações entre o continente, Açores e Madeira, poderá potenciar a criação de uma Plataforma Digital no Atlântico Norte, de interesse nacional e europeu, assim como garantir a coesão territorial e o aumento de competitividade nas duas Regiões Autónomas, em todas as suas ilhas.





O Grupo de Trabalho debateu igualmente as oportunidades de candidatura do projeto a fundos europeus, nomeadamente aos mecanismos CEF2, tendo já garantido, junto da Comissão Europeia, a referência na proposta de regulamento ao anel CAM, como exemplo para projetos estratégicos a financiar no próximo Quadro Comunitário de Apoio.