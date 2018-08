Relatório do GAMA aponta mau tempo como causa para o acidente do Mestre Simão

O Gabinete de Investigação de Acidentes Marítimos e da Autoridade para a Meteorologia Aeronáutica (GAMA) já divulgou o seu relatório de investigação técnica ao acidente ocorrido com o navio “Mestre Simão” no porto da Madalena, a 6 de janeiro deste ano, apontando como causa as condições de tempo e mar imprevistas que se fizeram sentir naquele porto.

O relatório agora divulgado vai ao encontro daquele que foi realizado internamente pela Atlânticoline e apresentado em maio deste ano, aponta a empresa dos Açores em comunicado.





Desta forma e de acordo com o GAMA, o navio “foi colhido por três vagas de altura superior à altura significativa prevista” para o dia em questão. Assim, o novo relatório corrobora as conclusões apresentadas em maio, pela Atlânticoline, de que a imprevisibilidade da ondulação no momento da entrada do navio na Madalena, nomeadamente a ocorrência de ondas de altura superior à altura significativa prevista, esteve na origem do acidente.





O relatório destaca que todos os procedimentos de segurança foram cumpridos pelo Mestre da embarcação, nomeadamente, a utilização de todos os recursos e procedimentos disponíveis para contrariar o desgoverno do navio, bem como o cumprimento de todos os procedimentos necessários à evacuação dos passageiros em segurança.





Ressalvado também ficou o correto funcionamento do navio, não sendo apontada qualquer falha ou deficiência operacional que tenha contribuído para a ocorrência do acidente, sublinha a nota.





Assim, o relatório recomendou à Atlânticoline o complemento do Sistema de Gestão de Segurança com uma lista de verificação das condições de tempo e de mar, para apoiar a avaliação dos Mestres às condições de segurança para a realização das viagens.





Apesar dos elementos a verificar na referida lista já serem, antes do acidente, disponibilizados rotineiramente, a Atlânticoline já integrou uma lista de verificação com as características descritas pelo GAMA nos procedimentos de segurança a bordo de todos os navios.