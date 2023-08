Relatório defende maior prevenção junto de crianças e jovens expostos a droga

Consultado pela Lusa, o relatório publicado hoje na página do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD) salienta a necessidade de se reforçar ações e respostas nas freguesias de Aldoar, Lordelo do Ouro e Ramalde “devido à elevada prevalência de consumo de substâncias psicoativas”, sobretudo nos bairros sociais destes territórios da zona ocidental do Porto.

“Consideramos ser fundamental intervir a nível seletivo junto das crianças, jovens e famílias, dado estas se encontrarem claramente expostas a maiores fatores de risco”, refere o relatório, dando como exemplo a baixa supervisão familiar, consumo de substancias psicoativas por parte de familiares e o contexto envolvente marcado por tráfico e consumo a céu aberto.

Nesse sentido, o relatório de diagnóstico dos comportamentos aditivos e dependências no concelho do Porto defende o reforço do investimento quer a nível escolar, através dos agrupamentos de escolas, quer a nível comunitário.

Destacando que estes territórios apresentam um “elevado número de crianças e jovens em situação de risco”, o relatório adianta que no ano passado foram instaurados 373 processos na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) Porto Ocidental, a maioria “por falta de cuidados adequados à sua idade ou por [as crianças e jovens] se encontrarem expostas a comportamentos que colocam em risco a sua saúde”.

O documento destaca ainda que em 2021 e 2022 foram indiciados 32 jovens, com idades entre os 16 e 24 anos, por problemas ligados ao consumo de substâncias psicoativas ilícitas, de acordo com dados da Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência do Porto.

“Neste sentido, salienta-se a importância do investimento na área da prevenção, de forma a dotar a população jovem de ferramentas para se desenvolver de forma saudável neste contexto de maior adversidade”, refere o relatório, propondo a abertura de concurso para o território das Uniões de Freguesia de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde, UF de Lordelo do Ouro e Massarelos e freguesia de Ramalde.

A resposta, aponta o documento, deverá priorizar a intervenção seletiva em contexto escolar e comunitário “junto de aproximadamente 700 crianças e jovens, e de 300 famílias, através da implementação de programas de desenvolvimento de competências pessoas, sociais e parentais”.

O relatório final do diagnóstico do concelho do Porto, desenvolvido no âmbito do Plano Operacional de Respostas Integradas (PORI), visa retratar e identificar problemas, grupos em situação de risco e intervenções a desenvolver relacionadas com os comportamentos aditivos e dependências.