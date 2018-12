“Relatório confirma que governo mentiu ao povo açoriano”

“O relatório da comissão de acompanhamento hoje divulgado comprova que o governo regional mentiu aos açorianos. Tal como o PSD/Açores já havia dito, nunca houve proposta vinculativa para a compra da SATA Internacional”, disse Sabrina Furtado, em comunicado





A dirigente social-democrata salientou que o governo regional recusou assumir as responsabilidades neste caso, preferindo “fazer-se de vítima”.





“O governo regional, em vez de assumir as suas responsabilidades na gestão danosa da SATA, passou as últimas semanas a desviar as atenções e fazer-se de vítima, porque não está habituado a ser confrontado com as verdades”.





Acrescenta o comunicado que os social-democratas vão “confrontar” o presidente do governo regional acerca do processo de privatização da SATA Internacional no próximo dia 20 de dezembro, em reunião da comissão parlamentar de inquérito ao setor público empresarial regional.





“Vamos confrontar o senhor presidente do governo com as verdades que ele não gosta de ouvir. Esperemos que o presidente do governo assuma as suas responsabilidades, pedindo desde já desculpa aos trabalhadores da SATA e ao povo açoriano”, concluiu.