Reino Unido regista mais 29.173 infeções e mais 28 mortes

Desde o início da pandemia, o país acumula 129.158 mortos entre 5.697.912 infetados.

Na semana que hoje termina, o número de mortos aumentou 59,0%, para 450, face à semana precedente.

Até sábado, de acordo com os dados hoje divulgados, 70,3% da população adulta (37,1 milhões de pessoas) tinha a vacinação completa (duas doses), e 88,0% (46,5 milhões), a primeira dose. No Reino Unido, as vacinas são administradas em duas doses, com um intervalo de pelo menos 21 dias.

A pandemia da covid-19 provocou pelo menos 4.156.164 mortos em todo o mundo, entre mais de 193.687.980 infetados, segundo o balanço mais recente da agência noticiosa AFP.

A covid-19 é uma doença respiratória provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e que se disseminou rapidamente pelo mundo.