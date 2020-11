Reino Unido regista 136 mortes e quase 19 mil novas infeções

No domingo tinham sido registadas 162 mortes e 23.254 novos casos, mas os números do fim de semana são frequentemente mais baixos devido ao atraso no processamento dos dados.

Nos últimos sete dias, o número de mortes aumentou 46% e o número de infeções subiu 4% relativamente aos sete dias anteriores.

O total acumulado desde o início da pandemia de covid-19 no Reino Unido é agora de 1.053.864 contágios confirmados e de a 46.853 óbitos registados num período de 28 dias após as vítimas terem recebido um teste positivo.

O primeiro-ministro, Boris Johnson, apresentou hoje aos deputados uma proposta de confinamento durante quatro semanas em Inglaterra, de quinta-feira até 02 de dezembro.

"Modelos produzidos pelos nossos cientistas sugerem que, a menos que atuemos agora, poderemos registar no inverno duas vezes mais mortes do que na primeira vaga. Perante estes números mais recentes, não há alternativa senão tomar mais medidas a nível nacional", avisou.

De acordo com a proposta de confinamento do governo, a maioria do comércio vai ficar fechada, com bares e restaurantes restritos a serviços de venda para fora, mas escolas e universidades vão permanecer abertas.

As pessoas serão obrigadas a ficar em casa, exceto para trabalhar, exercício e compras essenciais.

Devido ao sistema de governos descentralizados, o confinamento aplica-se apenas em Inglaterra, mas os governos autónomos da Irlanda do Norte, Escócia e País de Gales também impuseram restrições rígidas.

País de Gales e Irlanda do Norte estão em confinamento até 09 e 13 de novembro, respetivamente, enquanto que a Escócia está a avaliar essa hipótese, apesar de ter introduzido hoje um sistema de cinco níveis de restrições.