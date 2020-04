Reino Unido com 11.329 mortos e 88.621 infetados

O número total de casos de contágio é agora de 88.621, mais 4.342 do que no dia anterior, acrescentou.

No domingo, tinha sido registado 737 mortes e 5.288 novos casos de pessoas infetadas.

Os números das mortes referem-se apenas a pacientes diagnosticados com covid-19 que morreram no hospital até às 17:00 horas da véspera e são compilados a partir de dados das direções regionais de Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte.

A atualização dos dados foi feita um dia após a saída do primeiro-ministro, Boris Johnson, do hospital St. Thomas, em Londres, onde esteve internado durante uma semana devido a um agravamento dos sintomas, tendo sido necessária a administração de oxigénio.

Hoje, o porta-voz de Johnson, James Slack, confirmou que o chefe do executivo vai continuar a convalescença na residência de campo de Chequers Court, a 70 quilómetros de Londres, e que o ministro dos Negócios Estrangeiros, Dominic Raab, continua a substitui-lo na chefia do executivo.

O governo terá de tomar uma decisão até quinta-feira sobre o eventual prolongamento do regime de confinamento do país, o qual vários ministros e assessores médicos e científicos deixaram entender nos últimos dias que deverá acontecer.

Entretanto, hoje o ministro das Finanças, Rishi Sunak, anunciou um reforço de 16 mil milhões de libras (16 mil milhões de euros) no financiamento dos serviços públicos para enfrentarem a pandemia covid-19.

O ministério da Defesa, por seu turno, colocou 200 militares junto dos serviços de emergência para assumir funções, desde a condução de ambulâncias a responder a chamadas telefónicas e ajudar pessoal médico.