Registadas 35 ocorrências em quatro ilhas dos Açores

De acordo com um comunicado do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), 25 das ocorrências foram em São Miguel, todas no concelho de Ponta Delgada.

As restantes foram no Faial (cinco), Graciosa (quatro) e Terceira (uma).

“As situações reportadas foram relacionadas com inundações em habitações, inundações em vias e obstruções de vias”, detalhou ainda o SRPCBA.

No terreno estiveram os bombeiros, a Direção Regional das Obras Públicas, os Serviços Florestais, os Serviços Municipais de Proteção Civil, juntas de freguesia e Polícia de Segurança Pública.