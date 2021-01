Regiões da Madeira com aviso vermelho na segunda-feira devido à chuva

Na Costa Norte, o aviso vermelho estende-se entre as 12:00 e as 15:00 e nas regiões montanhosas entre as 11:00 e as 17:00.

Antes, desde as 09:00, estas duas regiões estarão sob aviso laranja, o segundo mais grave, igualmente devido à chuva.

Também a costa Norte da Madeira e a ilha do Porto Santo ficarão sob aviso laranja, (o segundo mais grave) entre as 09:00 as 15:00 de segunda-feira devido à chuva.

Com exceção da Costa Norte, todo o resto do arquipélago estará sob aviso amarelo na segunda-feira, por causa do vento forte que pode chegar aos 90 quilómetros por hora nas regiões montanhosas e aos 70 Km/h nas restantes.

O aviso vermelho do IPMA corresponde a uma “situação meteorológica de risco extremo” e é pedido às pessoas que se mantenham “regularmente ao corrente da evolução das condições meteorológicas e seguir as orientações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC)”.