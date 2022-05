Regimento Azov exorta à retirada de soldados feridos e civis em Azovstal

Os combates intensos continuaram hoje no complexo da siderúrgica na cidade sitiada de Mariupol, enquanto as forças russas tentavam eliminar os últimos defensores e completar a captura do porto estratégico da cidade.

Centenas de soldados ucranianos estão escondidos nos bunkers subterrâneos da fábrica, muitos deles feridos, tal como alguns civis.

O capitão Sviatoslav Palamar, vice-comandante do regimento Azov, disse numa declaração vídeo a partir dos ‘bunkers’ da unidade industrial que “os soldados feridos estão a morrer em agonia devido à falta de tratamento adequado”.

Ele instou o Presidente ucraniano, Voldymyr Zelensky, a ajudar a garantir a retirada dos feridos e dos civis ainda nos ‘bunkers’.

Palamar dirigiu-se também à comunidade internacional, denunciando os russos por “se recusarem a observar quaisquer normas éticas e a eliminar pessoas perante os olhos do mundo”.

A Rússia sustenta que as suas forças não estão a entrar no labirinto de túneis na fábrica de aço, mas Palamar garantiu que há combates em Azovstal.

“Foi o terceiro dia em que o inimigo invadiu o território da Azovstal. Está a decorrer um combate feroz e sangrento. Os defensores da cidade [Mariupol] lutam sozinhos há 71 dias com as forças esmagadoras do inimigo e demonstram tanta resistência e heroísmo que o país deve saber o que significa ser leal à pátria”, vincou.

Apesar de a Rússia ter prometido um cessar-fogo a partir da manhã de hoje, os militares ucranianos denunciaram que as tropas de Moscovo estão “a tentar eliminar” os últimos defensores de Azovstal.

A fábrica, um enorme complexo siderúrgico atravessado por redes subterrâneas, tem sido o último reduto de resistência dos combatentes ucranianos contra o exército russo em Mariupol, cidade onde se situa um porto estratégico.

A rendição ou captura destes militares seria uma importante vitória para Moscovo.

O autarca Vadim Boitchenko também pediu hoje a continuação da retirada de civis da cidade, realizadas com a ajuda das Nações Unidas e da Cruz Vermelha Internacional.