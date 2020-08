Região sem novos casos de Covid -19 e um doente recuperado

O caso recuperado corresponde a um indivíduo do sexo feminino, de 34 anos de idade, elevando para 152 o número de casos recuperados da doença COVID-19.







Dois casos positivos de COVID-19, referentes a dois indivíduos do sexo masculino, com 24 e 26 anos de idade, não residentes, regressaram à origem antes de conhecerem o resultado positivo no despiste para o vírus SARS-CoV-2 realizado após o sexto dia, conforme as regras vigentes na Região.







Já foram diligenciados pela Delegação de Saúde Concelhia os contactos com os próprios e as respetivas autoridades de saúde para acompanhamento dos casos, bem como os procedimentos definidos para caso confirmado, testagem e vigilância de contactos próximos.







Assim, até ao momento, foram detetados na Região 206 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença COVID-19, verificando-se atualmente 24 casos positivos ativos, dos quais 21 na ilha de São Miguel, dois na ilha Terceira e um na ilha do Pico.