Região recebe primeira formação para decisores na área da prevenção do consumo de adições

Segundo informação disponibilizada pela Rede, a iniciativa, em parceria com o IPDJ (Instituto do Desporto e Juventude), coloca os Açores no "papel dianteiro, no país, no que concerne às orientações internacionais e europeias de qualidade na prevenção de comportamentos aditivos, baseada na evidência científica e consequentemente com maior qualidade e eficácia".

Trata-se da primeira formação desta natureza, baseada no Currículo Europeu de Prevenção, acreditada pelo EMCDDA (Observatório Europeu das Dependências) em Portugal, acrescenta a Rede criada em São Miguel em 2023.