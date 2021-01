Região com 38 novos casos e 42 recuperações

Na ilha de São Miguel, dos 19 novos casos, 18 são em contexto de transmissão comunitária, o outro diz respeito a um não residente, com histórico de viagem e análise positiva ao 6º dia.

Na ilha Terceira, dos 13 novos casos, 11 são em contexto de transmissão comunitária, os outros dois dizem respeito a residentes com histórico de viagem e análises positivas ao 6º dia.

Na ilha do Faial, dos quatro novos casos, um está relacionado com cadeia de transmissão anteriormente identificada; os restantes três dizem respeito a residentes, com histórico de viagem. A Autoridade de Saúde Regional explica, em nota, que um dos residentes deu positivo ao 6º dia e, os outros dois deram positivos à chegada, sendo que um destes, resulta de uma viagem interilhas e o outro apresentou relatório de análise positiva efetuada em laboratório no continente, convencionado com a Região. A análise não conta para o total da Região. O passageiro está a cumprir confinamento obrigatório em unidade hoteleira. O resultado positivo foi confirmado, pelo que o caso originou participação ao ministério público.

Na ilha do Pico, o novo caso diz respeito a um residente, com histórico de viagem ao exterior e análise positiva ao 6º dia.

Em São Jorge, o novo caso diz respeito, também, a um residente com histórico de viagem ao exterior e análise positiva ao 6º dia.





42 Recuperações

Há a registar 42 recuperações, sendo 40 em São Miguel (23 na Ribeira Grande, quatro em Vila Franca do Campo, oito em Ponta Delgada, quatro na Lagoa e uma na Povoação). Uma na ilha Terceira (Angra do Heroísmo) e uma no Pico (Madalena).





22 Internamentos

Há 22 internamentos, sendo 21 no Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada (oito em Unidade de Cuidados Intensivos), e um no Hospital de Santo Espírito em Angra do Heroísmo.





Um óbito

Registou-se um óbito no dia 25 do corrente mês, no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, de uma mulher com 84 anos, natural e residente em Rabo de Peixe, no concelho da Ribeira Grande. A mulher estava internada desde 13 de janeiro corrente.





Duas cadeias de transmissão ativas

Há duas cadeias de transmissão ativas, uma no Pico e uma no Faial. Foram extintas 195 cadeias de transmissão.

Refira-se que de acordo com a situação de transmissão comunitária registada nas ilhas Terceira e São Miguel, a Autoridade Regional de Saúde deixou de mencionar as cadeias de transmissão local referentes a estas ilhas.





501 Casos positivos ativos

Existem 501 casos positivos ativos na Região, sendo 438 em São Miguel, 44 na Terceira, 14 no Faial, dois no Pico, um em São Jorge, um nas Flores e um no Corvo.

Foram detetados até hoje 3.486 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença Covid-19, verificando-se 25 óbitos e 2.860 recuperações.