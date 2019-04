Regatas Internacionais são "veículos de promoção" da cidade da Horta

As mais lidas

A regata internacional de Les Sables-Les Açores-Les Sables sai do porto francês a 29 de junho e estima-se chegar ao Faial a 6 de julho, partindo os veleiros na sua viagem de regresso a Les Sables a 12 de julho.

Neste sentido o autarca e a Comissão Náutica Municipal estão a trabalhar para que a Horta “seja o centro de todas as políticas no que às várias vertentes da náutica diz respeito”.

José Leonardo Silva considerou ainda que ao trazer” estes eventos internacionais à ilha, está-se a fazer uma forte promoção não só da Horta, do Faial, nossa baía, mas também dos Açores”.

Entretanto, no passado fim de semana, teve lugar a cerimónia de entrega de prémios da primeira etapa da regata, altura em que José Leonardo Silva, presidente da Câmara da Horta, destacou a importância das regatas internacionais, enquanto veículo de promoção da cidade da Horta, refere nota.

Já zarparam da Baía da Horta, na ilha do Faial, os doze veleiros que estão a participar na regata Défi Atlantique que liga Point-à-Pitre-Horta-La Rochelle.

