Refugiados estão mais vulneráveis a tráfico e deve ser criado registo

De acordo com o documento, mais de dois milhões de crianças fugiram da Ucrânia desde a invasão russa, a 24 de fevereiro.

“Pessoas que fogem da guerra, principalmente mulheres e crianças, são extremamente vulneráveis e enfrentam um risco aumentado de exploração sexual e de trabalho, já que grupos criminosos organizados e indivíduos sem escrúpulos lucram muito com a crise”, alertaram as organizações, em comunicado.

Já existem sinais de atividade de tráfico humano desde o início da guerra “e é provável que esses riscos aumentem em breve, à medida que a guerra continua”, refere o relatório.

O estudo, baseado principalmente em pesquisas realizadas entre março e abril com a ajuda da ONU e entrevistas a diferentes atores da situação, divulga um pedido das organizações para que os governos europeus e as agências internacionais adotem “ações urgentes” e “invistam na criação de um registo de refugiados, a fim de garantir o acesso rápido a medidas de proteção”.

O registo deve identificar, “em particular e o mais cedo possível”, os menores desacompanhados e as crianças separadas das suas famílias, seguindo-lhes o rasto ao longo da viagem de fuga.

Os investigadores instaram também os países a trabalharem juntos para encontrar crianças desaparecidas e a introduzirem controlos obrigatórios a todos os menores desacompanhados.

Além disso, pedem atenção especial às adoções, que podem levar à exploração sexual de crianças ou ser ilegais, recomendando que “os esforços devem primeiro centrar-se no reencontro das crianças com as suas famílias”.

Outros grupos vulneráveis, incluindo mulheres, cidadãos não ucranianos e membros da comunidade cigana, devem receber informações adequadas sobre os perigos do tráfico, concluem.