"Reforço de agentes da PSP para os Açores é a primeira mentira do OE2019"

O deputado do PSD/Açores na Assembleia da República, António Ventura, denunciou, esta segunda-feira, o que classificou como "a primeira mentira do Orçamento do Estado para 2019", nomeadamente "a promessa da vinda de 40 novos agentes da PSP para a Região, quando, segundo já precisou um dos sindicatos da Polícia, apenas 20 agentes irão reforçar o atual efetivo", adiantou.