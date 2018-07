Reforço da zona central encarnada chega da Escócia

Fábio Cardoso (24 anos) assinou por quatro anos com o Santa Clara, depois de ter acertado a desvinculação com o Rangers

O técnico João Henriques ganhou mais uma opção para a zona central da defesa com a vinda do português Fábio Cardoso, que aos 24 anos regressa a Portugal após uma passagem pelos escoceses do Glasgow Rangers.



Formado no Benfica, onde chegou a sagrar-se campeão nacional de juniores, Fábio Cardoso é natural de Águeda, distrito de Aveiro.





Estreou-se a sénior na equipa B das “águias”, tendo depois sido emprestado por duas épocas ao Paços de Ferreira (2014 a 2016). Em 2016/17 assinou pelo Vitória de Setúbal. Antes de emigrar, Cardoso realizou 61 jogos no primeiro escalão.



No ano passado, emigrou para a Escócia pela mão de Pedro Caixinha, tendo realizado apenas 18 jogos ao serviço do Glasgow Rangers. Este ano, com a chegada do novo treinador, o inglês Steven Gerrard, antiga estrela do Liverpool, o central português viu o espaço reduzido e foi um dos vários atletas que deixaram o Ibrox Stadium, à semelhança do compatriota Bruno Alves.



Nos Açores, Fábio Cardoso irá discutir os lugares com João Pedro, Accioly e César, os centrais que figuram para já no plantel às ordens de João Henriques.