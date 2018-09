Reduzir crédito malparado é o desafio do sistema bancário europeu

As mais lidas

Sobre a mais recente história económico-financeira do país, referiu que houve dois momentos da mudança na perceção sobre Portugal, a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos e a saída do procedimento por défices excessivos, mas acrescentou que muito precisa de ser feito”.

“A qualidade do legado [dos bancos] é o desafio que temos na Europa”, considerou.

“Temos um momento único na União Europeia. Depois da saída da Grécia, a reunião do Eurogrupo de setembro é a primeira em que não estará em agenda um programa [de resgate]”, vincou.

Centeno destacou que a próxima reunião do Eurogrupo (grupo informal que junta os países que partilham o euro), a que preside, é a primeira sem um país em resgate, depois de a Grécia ter deixado de estar sob um programa de ajustamento.

Sobre o fundo europeu de garantia de depósitos, que tem merecido entraves de países como a Alemanha, Centeno disse acreditar que será conseguido e que hoje é mais fácil ter uma discussão sobre esse tema no Eugrupo do que era há um ano.

Numa intervenção na Universidade Católica, em Lisboa, a propósito dos dez anos da queda do banco norte-americano Lehman Brothers, símbolo da crise financeira, Centeno afirmou que anos depois ainda se discute a "conclusão da zona económica e monetária", considerando que essa á sua "maior tarefa" enquanto presidente do Eurogrupo.

O ministro das Finanças disse que reduzir os ativos problemáticos é o principal desafio com que se confrontam os bancos europeus e que a concretização da União Bancária é a sua principal tarefa como presidente do Eurogrupo.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok