Recolhidos 230 quilos de resíduos na Lagoa

Ação foi levada a cabo pelos alunos do 3º ano do Curso Técnico de Animação e Informação Turística, em parceria com o Gabinete de Ambiente – CEFAL (Centro de Educação e Formação Ambiental de Lagoa), da Câmara Municipal de Lagoa.





Foram recolhidos 230 quilos de resíduos, entre eles resíduos de construção e demolição (155 kg), plásticos duros (25 kg), pneus e borrachas (12 kg), madeiras (20 kg), indiferenciados (8 kg), embalagens de plástico/metal (5 kg), embalagens de vidro (3 kg) e calçado (3 kg).





Esta iniciativa foi inserida no Dia Internacional da Cidade Educadora.