Recolha de alimentos para bancos alimentares começa este fim de semana

Os bancos alimentares contra a fome vão começar este fim de semana a recolher alimentos em mais de dois mil supermercados e hipermercados do país, anunciou a federação que os congrega.

Nos pontos de recolha estarão nos dias 01 e 02 de dezembro, cerca de 42 mil voluntários identificados e a campanha de recolha de bens prolonga-se até 09 de dezembro, mas na Internet.

Quem quiser contribuir pode aceitar um saco do Banco Alimentar e durante as compras escolher produtos, de preferência não perecíveis, para doar.

Em alternativa, podem comprar-se vales de produtos, que estarão nas caixas das lojas até 09 de dezembro.

Pela Internet, funcionará até dia 09 um portal de doações, acessível em www.alimentestideia.pt.

Refira-se que em São Miguel, serão 44 os postos de recolha espalhados por toda a ilha, para além da sede do Banco Alimentar Contra a Fome de São Miguel que, ao longo destes dias, estará também de portas abertas para receber quem se queira juntar a esta causa, que é de todos, com as suas doações.

Em 2017, foram recolhidas 22.866 toneladas de alimentos, no valor de cerca de 32 milhões de euros, que ajudaram 2.600 instituições e cerca de 400.000 pessoas.