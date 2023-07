Recital de Piano de Luís Martins este domingo no Palácio de Sant'Ana

No dia 2 de julho, domingo, às 18h00, a Presidência do Governo Regional dos Açores acolhe, no Palácio de Sant’Ana, um recital de piano por Luís Martins, aluno do 5.º Grau da classe do Prof. Tiago Dias, do Conservatório Regional de Ponta Delgada.